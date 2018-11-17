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مرأة

خليط سحري يعيد كثافة شعر الحواجب فى أسبوع

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أكدت خبيرة التجميل غني محمد على خليط طبيعي يعيد كثافة شعر الحواجب الذى يميز جمال كل أنثى عن غيرها ،دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل لعمل تاتو الحواجب الذى يسبب أضرار صحية للكثيرات .

المكونات لعمل بديل التاتو:
ماء ترمس.
زيت خروع.
زيت جوز هند.
زيت صبار.

الطريقة لعمل بديل التاتو :

توضع المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي المكونات على منطقة الحاجب واتركيها لمدة ربع ساعة.
ازيلى الخليط بواسطة الماء الفاتر.
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