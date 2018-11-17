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محافظات

محافظ كفرالشيخ: 6 لوادر جديدة لدعم منظومة النظافة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:12 ص
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة المحافظة بـ 6 جرارات مزودة بـ 6 مقاطير بتكلفة 2.6 مليون جنيه، في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات الصلبة.

وقال المحافظ، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، سيتم دعم المحافظة خلال أسبوع، بـ 6 لوادر زاحفة سيتم توزيعها على مصانع القمامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة سوف تشهد طفرة ملحوظة في منظومة النظافة سوف يشعر بها الأهالي.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بدأت في إجراءات تخصيص 100 فدان شمال المحافظة لإنشاء مدفن صحي للتخلص الآمن من جميع النفايات و المخلفات الصلبة.
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