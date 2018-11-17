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حوادث

وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:39 ص
وزير الداخلية يستعرض
وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين مؤتمر التنوع البيولوجي
مصطفى الرماح
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فور وصوله لمدينة شرم الشيخ اجتماعًا بعددٍ من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، وذلك لاستعراض محاور الخطة الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات مؤتمر التنوع البيولوجى ، الذى يستمر حتى 29 الجاري بمدينة شرم الشيخ. 

فى بداية الاجتماع استمع الوزير إلى شرح مفصل حول الإجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المؤتمر ، وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة.

وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف، بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.

وأكدت القيادات الأمنية أن كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين فى حالة إستنفار أمنى وجاهزية عالية للقيام بمهامها ، وأنه لا تهاون فى تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المؤتمر وكافة نطاقات المدينة.
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