وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فور وصوله لمدينة شرم الشيخ اجتماعًا بعددٍ من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، وذلك لاستعراض محاور الخطة الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات مؤتمر التنوع البيولوجى ، الذى يستمر حتى 29 الجاري بمدينة شرم الشيخ.





فى بداية الاجتماع استمع الوزير إلى شرح مفصل حول الإجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المؤتمر ، وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة.





وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف، بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.



