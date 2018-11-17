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اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:07 ص
اعتماد لائحة محكمة
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية
حمادة خطاب
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، برئاسة سامح عاشور، مساء الجمعة بفندق براميزا بالدقي.

واعتمدت الجمعية العمومية اللائحة والنظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وبنيتها التشريعية والقيادية، وشروط المحكمين والقواعد القانونية للمحكمة، وغيرها من الأمور، عقب مناقشتها، على أن يكون المقر الرئيسي للمحكمة بالقاهرة. ويتكون مجلس أمناء المحكمة من رئيس الاتحاد، ورئيس المحكمة، ورئيس الهيئة الاستشارية، وأمين عام المحكمة، وخمسة أعضاء محكمين معتمدين دوليا.

وأهداف المحكمة تتمثل في الحكم من خلال هيئاتها التحكيمية وتفصل في كافة المنازعات والدعاوي التحكيمية التي ترد إليها، فيما بين الأطراف المتنازعة سواء كانوا أفراد أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو غيرها، والمرتبطة بأوضاع التحكيم إقليميا أو دوليا وبأحكام نهائية واجبة النفاذ.

كما تلتزم المحكمة بضمان تطبيق قواعد التحكيم الدولية المرفقة بلائحة خاصة تحت مسمى القواعد القانونية للمحكمة التي التزمت بتطبيقها، أو غيرها من قواعد التحكيم الأخرى فيما إذا اتفق الأطراف المحتكمة إليها، وتعمل المحكمة على تحقيق التعاون على النطاق الإقليمي والدولي لتطبيق التشريعات الحديثة المتعلق بالتحكيم التجاري وحسبما يتفق عليه الأطراف.,

كما تعمل المحكمة على تحقيق التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في الدول العربية والأجنبية في مجال إدارة التحكيم وتعيين هيئات التحكيم وتنفيذ أحكامه، تقدم المحكمة كافة الخدمات المتعلقة بالمساعدة والمشورة والرأي القانوني حال إشهار وتأسيس المراكز التحكيمية العربية وصياغة الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم ، وأخيرا لا تفصل المحكمة بنفسها في المنازعات لكنها تدير الفصل في المنازعات ومن خلال هيئات تحكيم عملا بقواعد تحكيم الاتحاد والمحكمة.

حضر الجمعية السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد ابو العينين، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق، والمستشار يحي الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابق، وعدد من أعضاء الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات وأعضائها، وجمع من المحكمين والمحامين العرب والمصريين.
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
اعتماد لائحة محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
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