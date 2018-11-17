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فن

بوراك أوزجفيت يهادى زوجته فيلا بـ 18 مليون ليرة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت عدد من التقارير الصحفية أن الفنان التركى بوراك أوزجفيت أشترى فيلا جديدة فى دولة ألمانيا بمبلغ 18 مليون ليرة ، هدية الى زوجته الممثلة فهرين أفجين .

وبحسب التقارير التى نشرتها الصحف فن " بوراك " ، أشترى تلك الفيلا الى زوجته بمناسبة حلمها فى طفلهما الأول .

يذكر أن بوراك خطف الأنظار إليه فى عدد من الأعمال خلال السنوات الماضية ومنها مسلسل "حريم السلطان " و"طائر النمنمة " ، والذى تعرف من خلاله على زوجته " فهرين أفجين " .
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