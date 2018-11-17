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فن

تعرف على تفاصيل ألبوم صابر الرباعي الجديد

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
احمد البهى
يواصل الفنان صابر الرباعى تسجيل أغانى ألبومه الجديد ، والذى من المقرر أن يقوم إصداره خلال الفترة القادمة ، حيث أستقر على أغلب أغانى الألبوم ، والذى يضم كل من اللهجات اللبنانية والمصرية والتونسية والخليجية .

وتعاون " الرباعى" فى هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين لأول مرة على رأسهم خالد البكري ومحمد عبد المنعم ووليد سعد فايز السعيد باسم منير .

ومن المقرر أن يقوم صابر الرباعى بتلحين عدد من الأغاني خلال الألبوم الجديد .

يذكر أن صابر الرباع من المقرر أن يحيى حفل رأس السنة فى القاهرة هذا العام ، وسوف يشاركه في الحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب .
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