ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كأنه امبارح يتخطى حاجز الربع مليون مشاهدة في أحدث حلقاته

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
دخلت الحلقة 12 من مسلسل "كأنه امبارح" قائمة الأعلى مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

واقتربت الحلقة 12 من تحقيق ما يزيد عن ربع مليون مشاهد، بعد طرحها بأيام معدودة، لتحتل المركز الـ 18 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة، وبذلك يكون العمل استطاع أن يحافظ على نجاحه على يوتيوب بشكل يومي.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو نجلاء الحديني، وحوار ورشة "سرد"، التي تشرف عليها الكاتبة مريم نعوم، ويقوم ببطولته كل من رانيا يوسف ووفاء صادق وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي، وإخراج حاتم علي وأكرم فريد.
loading...

ترشيحاتنا

اليوم.. نظر محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

خليط سحري يعيد كثافة شعر الحواجب فى أسبوع

بيجاما مبتكرة تخلصك من الأرق وتساعدك على النوم الهادئ

رسميا.. 7 منتخبات تتأهل إلى الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني..صور

أيمن سمير مديرا لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها

دراسة صادمة: غبار صحاري الدول العربية يدمر جليد الهيمالايا

صحيفة أمريكية تكشف لـ ترامب الطريقة الوحيدة لإسقاط النظام الإيراني

منى محرز تفتح مزرعة وفرة للإنتاج الحيواني بأبو المطامير.. اليوم

محمد صلاح يحتفل بفوز منتخب مصر بهذه الطريقة

حبس عاطل سرق طالبا بالإكراه في مصر القديمة

أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

فيديو

زكريا ناصف: مشاركة الشناوي أمام تونس قرار جرئ من أجيري ..فيديو
حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو
أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو
أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟