أسرع 3 وصفات لعلاج جفاف البشرة فى الشتاء

كشفت خبيرة التجميل ولاء بعاج عن أسرع 3 وصفات لعلاج جفاف البشرة في الشتاء، لحماية البشرة من الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة .
الوصفة الأولى
المقادير:
نشا
ماء ورد
عسل
تُخلط المكونات معًا
توضع على البشرة
ومن فوائد تلك الوصفة ترطيب البشرة وتقليل الشحوب.
الوصفة الثانية
المقادير:
زبادي
قلب الخيار
يُهرس الخليط معا في الخلاط أو باستخدام شوكة.
يوضع الخليط على البشرة بالكامل ومنها أسفل العينين.
الوصفة الثالثة
المقادير:
بذر الأفوكادو
الطحينة
يُخلط بذر الأفوكادو والطحينة معا ويوضعان على البشرة.
يترك الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق.
شطف الوجه باستخدام ماء دافئ.
الوصفة الأولى
المقادير:
نشا
ماء ورد
عسل
تُخلط المكونات معًا
توضع على البشرة
ومن فوائد تلك الوصفة ترطيب البشرة وتقليل الشحوب.
الوصفة الثانية
المقادير:
زبادي
قلب الخيار
يُهرس الخليط معا في الخلاط أو باستخدام شوكة.
يوضع الخليط على البشرة بالكامل ومنها أسفل العينين.
الوصفة الثالثة
المقادير:
بذر الأفوكادو
الطحينة
يُخلط بذر الأفوكادو والطحينة معا ويوضعان على البشرة.
يترك الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق.
شطف الوجه باستخدام ماء دافئ.