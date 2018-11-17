أسرع 3 وصفات لعلاج جفاف البشرة فى الشتاء

كشفت خبيرة التجميل ولاء بعاج عن أسرع 3 وصفات لعلاج جفاف البشرة في الشتاء، لحماية البشرة من الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة .



الوصفة الأولى

المقادير:

نشا

ماء ورد

عسل

تُخلط المكونات معًا

توضع على البشرة

ومن فوائد تلك الوصفة ترطيب البشرة وتقليل الشحوب.



الوصفة الثانية

المقادير:

زبادي

قلب الخيار

يُهرس الخليط معا في الخلاط أو باستخدام شوكة.

يوضع الخليط على البشرة بالكامل ومنها أسفل العينين.



الوصفة الثالثة

المقادير:

بذر الأفوكادو

الطحينة

يُخلط بذر الأفوكادو والطحينة معا ويوضعان على البشرة.

يترك الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق.

شطف الوجه باستخدام ماء دافئ.​