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مرأة

أسرع 3 وصفات لعلاج جفاف البشرة فى الشتاء

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:31 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشفت خبيرة التجميل ولاء بعاج عن أسرع 3 وصفات لعلاج جفاف البشرة في الشتاء، لحماية البشرة من الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة .

الوصفة الأولى
المقادير:
نشا
ماء ورد
عسل
تُخلط المكونات معًا
توضع على البشرة
ومن فوائد تلك الوصفة ترطيب البشرة وتقليل الشحوب.

الوصفة الثانية
المقادير:
زبادي
قلب الخيار
يُهرس الخليط معا في الخلاط أو باستخدام شوكة.
يوضع الخليط على البشرة بالكامل ومنها أسفل العينين.

الوصفة الثالثة
المقادير:
بذر الأفوكادو
الطحينة
يُخلط بذر الأفوكادو والطحينة معا ويوضعان على البشرة.
يترك الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق.
شطف الوجه باستخدام ماء دافئ.​
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