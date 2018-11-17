مغردون بعد فوز منتخب مصر :"رايحين لفين ده الملك

احتفال جماهير السوشيال ميديا بفوز منتخب مصر على نظيره التونسى ضمن تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر بمصر #مصر_وتونس وتصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى توتير "رايحين لفين ده الملك #مصر_تونس".



وغرد آخر "رب الكون ميزنا بميزة..مصر غالية علينا وعزيزة، مبروووووك منتخبنا"