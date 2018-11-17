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فن

فى ذكرى ميلادها.. نجوى سالم اليهودية التي اعتنقت الإسلام وكرمها السادات

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
احمد البهى
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نجوى سالم ، والتى تعد واحدة من أبرز الممثلات في السينما المصرية ، وكان من أهم أعمالها القبلة الأخيرة، حياة عازب، ملك البترول، الأزواج والصيف، إسماعيل يس في دمشق، الروح والجسد.

وقد كان للراحلة دور وطنى كبير مع نكسة 1967 حيث حرصت على تقديم عروض مسرحية على الجبهة في منطقة قناة السويس، وتبرعت بإيرادات العروض لضحايا العدوان الثلاثي.

وهو ما جعل الرئيس السادات يكرمها في عيد الفن عام 1978 ، وقد تبرعت بـ200 جنيه من قيمتها لمعهد شلل الأطفال، وجمعية الوفاء والأمل آنذاك.

وعلى الرغم من أن البعض يعتقد ان الفنانة نجوى سالم كانت تعتنق الديانة اليهودية طيلة حياتها ، إلا أن هذا الأمر غير صحيح فقد اعتنقت الإسلام فى سنوات عمرها الأخيرة .
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