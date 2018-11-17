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رياضة

محمد صلاح يستمع لأغاني عمرو دياب احتفالا بالفوز على تونس ..فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:35 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
نشر النجم العالمي محمد صلاح ، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ، فيديو له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، وهو يستمع لأغنية "هدد" للنجم عمرو دياب ضمن الألبوم الجديد "كل حياتي"، أثناء استقلاله السيارة.

كان صلاح وزميله الكرواتي ديان لوفرين شاركا مقاطع فيديو، وهما يستمعان ويرددان أغانٍ مختلفة للهضبة أثناء استقلالهما السيارة.

والجدير بالذكر أن صلاح أحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر أمام نظيره التونسي في الدقيقة ٨٨ لتنتهي المباراة بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتتصدر المجموعة ويتبقى لكل فريق مباراة.
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