بيجاما مبتكرة تخلصك من الأرق وتساعدك على النوم الهادئ

يعاني العديد من الناس مشاكل الأرق وعدم القدرة على النوم بشكل جيد خلال الليل، لذا فقد قامت وكالة «دييب الأمريكية» بوضع حل غريب لتلك الأزمة، ويتمثل في بيجاما تساعد على النوم الهادئ.



البيجاما مصممة من نسيج مبتكر يجمع بين الصوف ذو الجودة العالية وألياف طبيعية من أشجار «الكينا»، يعمل هذا النسيج على الحماية من التعرق أثناء النوم، بالإضافة إلى الحفاظ على درجة حرارة الجسم في المستوى الأمثل للنوم المريح.



وقد أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت على البيجاما وفق موقع «ميرور» بأنها تحمل قدرة فائقة على تحسين نوم الإنسان بنسبة تصل إلى 150%، بعدما تم تجربتها على عدد من المتطوعين لتثبت جدارتها في توفير نوم جيد وهادئ بنسبة 60% دون أرق أو كوابيس.



يقول «جيمس سميث» مؤسس الشركة ملابس النوم التي قمنا بتصميمها تساعد على النوم الجيد في الليل، مما يخلق انتعاشًا داخل الشخص يساعده على مواجهة اليوم المقبل".