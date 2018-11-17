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ثقافة

تفاصيل إنقاذ كنوز حوش الباشا من المياه الجوفية والرطوبة.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:34 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
قالت سهير قنصوة مدير عام مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط أن مقابر اسرة محمد على"حوش الباشا" أثر مهم جدا، ويضم العديد من امراء واميرات اسرة محمد على،وتتميز بتركيبات رخامية آية فى الجمال نتيجة حفر الزخارف عليها بشكل رائع.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، بمناسبة تسليم موقع مدافن اسرة محمد على لمكتب الاستشارات العربية محرم باخوم لعمل الدراسات اللازمة لمشروع الترميم الشامل لمدافن العائلة المالكة.

وتابعت:أهملت هذه التركيبات في هذا الأثر الهام،الى ان قمنا بعدة خطوات للحفاظ عليها،وكان اولها درء الخطورة وهو ما تم بالتوازي مع طرح موضوع الترميم على المكاتب الهندسية المتخصصة،حتى تم الإرساء على المكتب الهندسى محرم باخوم لعمل هذه الدراسة التي تستغرق ستة أشهر.

وقالت أنها ستكون دراسة شاملة للموقع واحتياجاته خاصة من الناحية الانشائية والاثرية،الى جانب الترميم الدقيق وصولا للاسلوب الامثل للتعامل مع هذه القطع الفنية الفريدة،وقد تم تسليم الموقع للمكتب الاستشارى على ان يتم العمل تحت اشراف مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط وإدارة القاهرة التاريخية.

وعن الأضرار التي تحتاج إلي علاج وترميم،قالت:نسبة الرطوبة العالية وارتفاع مستوى المياه الجوفية أثر بشكة سلبى على ارضية الاثر وبالتالى على التركيبات الرخامية،مما أدى الى تساقط بعض العناصر الزخرفية وجوانب من التركيبات الرخامية،وهو ما احتاج منا تدخل سريع لمعالجة الاجزاء التى تضررت وتوفير الحماية لباقى العناصر.

وأضافت:وهو الذى تم بالفعل عن طريق ادارة الترميم الدقيق بقطاع المشروعات،لكن هذه الاعمال ستتوقف فى المرحلة القادمة ليتم بدء مشروع الترميم المتكامل،والذى يشمل معالجة الرطوبة وايجاد حل لمشكلة ارتفاع مستوى المياه الجوفية.
تفاصيل إنقاذ كنوز حوش الباشا من المياه الجوفية والرطوبة.. صور
تفاصيل إنقاذ كنوز حوش الباشا من المياه الجوفية والرطوبة.. صور
تفاصيل إنقاذ كنوز حوش الباشا من المياه الجوفية والرطوبة.. صور
تفاصيل إنقاذ كنوز حوش الباشا من المياه الجوفية والرطوبة.. صور
تفاصيل إنقاذ كنوز حوش الباشا من المياه الجوفية والرطوبة.. صور
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