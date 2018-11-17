ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:55 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي و أحمد بيسو
شهد مطار القاهرة الدولى مشهد جنائزي مهيب، لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني، الذي تقدمه عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وقيادات مطار القاهرة، فور وصوله قادما من لندن.

وقدم القيادات الأمنية التعازي، في الشهيد الراحل، أمام منفذ 35 بمطار القاهرة الدولي، بحضور عدد من أفراد أسرته، وسادت حالة الحزن على الأجواء المحيطة وسط تكثيف أمنى رافق الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.

هذا وغادر مطار القاهرة الدولي، جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني، منذ قليل متوجها إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، استعدادا لأداء صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر ليوراى بعدها الثرى إلى مثواه الأخير.

وكان في استقبال الجثمان أسرة الشهيد ساطع النعماني، الذي وصل قادما من ألمانيا على متن رحلة مصر للطيران رقم 780، وفد أمني من وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية بمطار القاهرة، وتم خروج الجثمان عقب انتهاء الإجراءات الخاصة به

رحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

يذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور ، كان قد أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجة بعدة دول وعاد لعمله من جديد.
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
loading...

ترشيحاتنا

اليوم.. نظر محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

خبيرة ألمانية بعلوم القرآن تصحح مفاهيم مغلوطة عن الإسلام: الصورة النمطية الأوروبية تظلمه.. ساوى بين الرجل والمرأة أكثر من أي حضارة أخرى.. ولا يعرف فكرة الشعب المختار

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

وفاء صادق: مبهورة بـ محمد الشرنوبي

نقل جثمان الشهيد ساطع النعماني من مطار القاهرة لأحد المستشفيات.. شاهد

داعية: المولد النبوي ليس من احتفالات المسلمين

7 عقوبات لمن ترك الصلاة على النبي في الدنيا والآخرة

محمد صلاح يستمع لأغاني عمرو دياب احتفالا بالفوز على تونس ..فيديو

المالية تعرض ملامح البرنامج الإصلاحي للحكومة بموازنة 2019/2020

ارتفاع عدد المفقودين بحرائق كاليفورنيا إلى ألف شخص

انهيار شقيق الشهيد ساطع النعماني أثناء استقبال الجثمان بمطار القاهرة.. شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم ..فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth.. فيديو
انهيار شقيق الشهيد ساطع النعماني أثناء استقبال الجثمان بمطار القاهرة.. شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
نقل جثمان الشهيد ساطع النعماني من مطار القاهرة لأحد المستشفيات.. شاهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟