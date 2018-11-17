مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد

شهد مطار القاهرة الدولى مشهد جنائزي مهيب، لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني، الذي تقدمه عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وقيادات مطار القاهرة، فور وصوله قادما من لندن.



وقدم القيادات الأمنية التعازي، في الشهيد الراحل، أمام منفذ 35 بمطار القاهرة الدولي، بحضور عدد من أفراد أسرته، وسادت حالة الحزن على الأجواء المحيطة وسط تكثيف أمنى رافق الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.



هذا وغادر مطار القاهرة الدولي، جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني، منذ قليل متوجها إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، استعدادا لأداء صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر ليوراى بعدها الثرى إلى مثواه الأخير.



وكان في استقبال الجثمان أسرة الشهيد ساطع النعماني، الذي وصل قادما من ألمانيا على متن رحلة مصر للطيران رقم 780، وفد أمني من وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية بمطار القاهرة، وتم خروج الجثمان عقب انتهاء الإجراءات الخاصة به



رحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.



يذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور ، كان قد أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجة بعدة دول وعاد لعمله من جديد.