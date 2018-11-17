حبس تاجر مخدرات ضبط بـ 53 تذكرة هيروين وسلاح ناري بالشرقية

أمرت نيابة الصالحية بمحافظة الشرقية، بحبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة سلاح ناري و53 لفافة هيروين بقصد ممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة.



كان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث الصالحية من إلقاء القبض على "فؤاد م.م" 53 سنة-عاطل، ومقيم أبوكبيش دائرة القسم، وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و53 لفافة من مسحوق الهيروين المخدر.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٢٣ جنح القسم، وبالعرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات أمرت بحبسه 4 أيام.