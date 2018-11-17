متحدث الرئاسة: مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي .. ويعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي والبيئي

السفير بسام راضي:

المؤتمر يعزز المشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي

يعكس اهتمام الدولة بقضايا التنمية المستدامة

يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر لهذا القطاع

يهدف للحفاظ على البيئة ودعم السياحة





يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة "شرم الشيخ.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تعتبر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذي يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، ومنبرا مهما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي، كما يمنح انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، الذي ترأسه مصر حتي عام 2020 ، مزيدا من الفاعلية لدور مصر ورؤيتها في صنع القرارات والسياسات ذات الصلة، الأمر الذي يرسخ الدور الريادي لمصر ومكانتها في هذا المجال الهام.



