تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري، عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.



وأوضح "هشام"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن اليوم السبت تشهد كافة الطرق والمحاور الرئيسية سيولة مرورية نظرا لأن اليوم أجازة رسمية للدولة ، بالتزامن مع نشر الخدمات المرورية المدعومة بالأوناش والخدمات الفنية وسيارات الإغاثة الفورية في كافة الطرق والمحاور الرئيسية لملاحظة الحالة المرورية على مدار اليوم.



وأشار إلى أنه لا توجد إخطارات بوقوع أي حوادث تؤثر على الحركة بالطرق الرئيسية والفرعية حتى الآن، كما ناشد السائقين بمراعاة الحيطة والحذر نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية السريعة ، أما عن المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة فأكد أن كباري أكتوبر وقصر النيل والجامعة وعباس تعمل جميعا بشكل جيد حتى الآن.



ونوه الخبير المروري إلى إغلاق الجزئي لشارع 26 يوليو من أمام سيما على بابا نظرا لأعمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.



واكد انه اعتبارًا من أمس الجمعة ولمدة شهر سوف يتم غلق كوبري المشير طنطاوي للقادم اتجاه نفق الـ "N A"، نظرًا للقيام ببعض أعمال التطويرات، على أن يتم استكمال السير طوليا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة وسط انتشار الخدمات المرورية.



وأشار "هشام" إلى أنه اعتبارًا من أمس سوف يتم غلق كوبري الجلاء كليًا من الساعة الواحدة صباحً وحتى السادسة صباحً وغلقه جزئيًا من السادسة صباحا وحتى الواحدة صباحًا، بسبب إصلاح الفواصل المعدنية للكوبري.



ونوه "هشام" إلى أن التحويلات المرورية الخاصة بمستخدمي كوبري الجلاء، سوف تكون على النحو التالي؛ القادم من ميدان التحرير اتجاه ميدان الجزيرة سوف يتم تحويله إلى شارع سرايا الجزيرة بدلًا من شارع التحرير اتجاه شارع الجلاء، والقادمين من شارع مستشفى المعلمين سوف يتم تحويله اتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبري قصر النيل.



كما نوه إلى وجود كسر بماسورة مياه بشارع الطيران بمدينة نصر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بهذه المنطقة في اتجاه شارع خضر التوني.



وأكد أن التحويلات الخاصة بإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق مازالت مستمرة في مناطق جسر السويس وأحمد عرابي والقومية العربية ووادي النيل علاوة على الإغلاق الجزئي لميدان النهضة لإنشاء الاتجاه الثاني للنفق.



