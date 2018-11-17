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منوعات

صندوق أثري يحقق الأمنيات في معرض قصر بكين

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
عزة عاطف
يعرض لأول مرة داخل قصر بكين تحفة ملكية أثارت فضول الكثيرين لما تحمله في طياتها .. "صندوق الكنز"، يعتقد أنه يرجع إلى حوالي عام 1800م، ويشير في الأساس إلى أمنيات الملوك بالازدهار والسلام خلال فترات حكمهم.

ووفقًا لما عرضته وسائل الإعلام الصينية خلال تغطية هذا الحدث فقد تمت إزالة صندوق الكنز في سبتمبر الماضي من تحت سقف قاعة الثقافة العقلية التي تخضع حاليًا للإصلاحات والتطوير.

يعرف متحف القصر ببكين باسم «المدينة المحرمة»، يقول «شو تشاويينج» الباحث في الهندسة المعمارية القديمة بالمتحف "إن الصندوق المربع الذي يبلغ طوله 27 سم، وارتفاعه 6.5 سم، مصنوع من الصفيح، تم لحامه عندما عثر عليه لأول مرة، لذلك قرر الباحثون عدم فتحه على الفور، وبدلًا من ذلك، أعادوه إلى مختبر في مركز المحافظة على الآثار الثقافية للمتحف، حيث تم فتحه ومعاينته".

وقال شو لموقع شينا توداي "هذا غير اعتيادي .. فلم نر أبدًا أي صندوق كنوز مختوم من المدينة المحرمة، الأمر الذي قد يظهر أهميته"، يحتوي الصندوق على صور ملونة مرسومة، بالإضافة إلى تنين أزرق على سطحه، وأضاف شو بأنه من النادر العثور على مثل هذه الزخارف المحفوظة جيدا، ومثل هذه الألوان البراقة من بين القطع الأثرية المماثلة في القصر.

صندوق الكنز تم اخفاؤه تحت سقف مبنى كبير في قصر بكين (المدينة المحرمة) عند اكتمال البناء، ومعظمه مصنوعًا من النحاس أو القصدير أو الخشب، يتمنى شو أن يبقي الصندوق المبنى بعيدًا عن الأرواح الشريرة والنار وغيرها من الكوارث.

تم العثور على 24 قطعة نقدية ذهبية تحمل عبارة "قد يكون العالم مسالمًا" في الصندوق، وهذا يتساوى مع الرقم الموجود في قاعة الوئام العليا، والتي لديها أعلى مستوى من البناء في القصر، فكانت تستخدم لأكبر الطقوس في المدينة المحرمة.

بالإضافة إلى خمسة سبائك من المعادن المختلفة (الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير)، خمس عينات من الأدوية العشبية وخمسة من بذور الحبوب، البوابات البوذية، البلورات واللآلئ في الصندوق في أمل الحصول على حسن الحظ.

على الرغم من عدم وجود تسجيل تاريخي للصندوق في قاعة الاستزراع العقلي، فقد أشار شو إلى أن المعلومات الموجودة على الصندوق ترجع "للسنة السادسة من عهد جيا تشينغ (1801)"، وما زال الباحثون يتفحصون ملفات السنوات الإمبريالية للتحقق مما إذا كان هناك شكل منظم لاستخدام صناديق الكنز المختلفة.

بدأت أعمال تجديد قاعة الاستزراع الذهني في سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول عام 2020، وتتم عملية التجديد للاحتفال بعيد ميلاد 600 عام للمدينة المحرمة.
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