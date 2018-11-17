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في اليوم العالمي للطلاب..أطعمة ونصائح تساعد على التركيز وعدم النسيان

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:18 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يحتفل العالم يوم 17 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطلاب.. فيشعر الكثير من الطلاب مع بداية العام الدارسى على عدم التركيز والنسيان لمعظم المعلومات التى يحصلها خلال اليوم الدراسي، فقد أصبح النسيان من أكثر المشاكل التى تواجه الطلاب وتؤثر عليهم.

لذا قدم الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بعض النصائح والأطعمة التى تساعد الطلاب على زيادة التركيز وتنشيط الذاكرة، وتتمثل فى:

- تناول الفواكه والخضراوات الطازجة بكثرة، وتناول المأكولات البحرية فهي مفيدة في تقوية الذاكرة.
- الإكثار من تناول خميرة البيرة، لأنها تحتوي على فيتامين ب المهم في علاج النسيان.
- ممارسة التمارين الرياضية الضرورية للجسم.
_ مشروب القرفة المحلى بالعسل، فهو يحمي من النسيان.
- الابتعاد عن السهر والإجهاد والنوم لساعات كافية والمشي لمسافات مناسبة.
_ مشروب النعناع مضاف عليه سبع قطرات من زيت حبة البركة ويمكن تحليته بالعسل ثم يشرب على الريق يوميا لعلاج النسيان.
_ تناول نبات إكليل الجبل فهو يؤثر على الجهاز الطرفي الموجود في المخ والذي بدوره ينشط الذاكرة.
- تناول الميرمية ، فهي مفيدة في علاج النسيان والذاكرة الضعيفة ، وتعمل على القضاء على الأنزيم الذي يؤثر على الدماغ ويسبب النسيان.
_ الزبيب يحافظ على قوة الذاكرة وتسريع الحفظ .
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في اليوم العالمي للطلاب..أطعمة ونصائح تساعد على التركيز وعدم النسيان

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