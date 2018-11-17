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أخبار العالم

القضاء الأمريكي يخفف القيود المفروضة على المتهم بمحاولة اغتيال ريجان

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:16 ص
صدى البلد
رويترز
خفف قاض اتحادي يوم الجمعة القيود المفروض على تحركات وأنشطة جون هينكلي الذي أطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان في محاولة لاغتياله عام 1981.

ويعيش هينكلي(63 عاما) مع أمه التي في التسعينات من عمرها في وليامسبرج بولاية فرجينيا منذ الإفراج عنه في سبتمبر 2016 من مستشفى للأمراض النفسية بواشنطن. ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول فريدمان في واشنطن على الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة ومحامو هينكلي بعد أن خلصوا إلى أن هينكلي "لم يعد يشكل خطرا على نفسه أو على الآخرين". وقال القاضي أيضا إن تقارير أطباء هينكلي تظهر أن هينكلي "مازال مستقرا من الناحية العقلية" كما أنه ملتزم بشروط الإفراج عنه.

وتتيح الشروط الجديدة له بأن يعيش بمفرده أو مع أصدقاء أو مع أسرة في نطاق 121 كيلومترا في وليامسبرج إذا وافق أطباؤه على ذلك.

وتظهر سجلات المحكمة إنه يمكنه أيضا قيادة السيارة دون أن يرافقه أحد في نطاق 121 كيلومترا في وليامسبرج بزيادة 30 ميلا عما تم تحديده في 2016 وعليه الآن مقابلة أطباءه في واشنطن كل شهرين بدلا من كل شهر.
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