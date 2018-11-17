كوستاريكا تتغلب على تشيلي بثلاثية وديا استعدادا لكوبا أمريكا

فازت كوستاريكا على مضيفتها تشيلي 3-2 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب "إل تنينتي"، أمس الجمعة، في إطار الاستعدادات لبطولة كوبا أمريكا 2019.



تقدمت كوستاريكا على تشيلي في البداية بـ3 أهداف سجلها كيندال واستون (الدقيقة 35 و58) ثم جاء الهدف الثالث بتوقيع رونالد ماتاريتا (الدقيقة 63).



وفي الـ10 دقائق الأخيرة من المباراة، انتفض أصحاب الأرض لكنهم لم يتمكنوا سوى من تقليص الفارق بفضل سيباستيان فيجاس (الدقيقة 70)، ثم أليكسيس سانشيز (الدقيقة 89)، بعد أن كان قد أهدر ركلة جزاء (الدقيقة 81)، لينتهي اللقاء بفوز كوستاريكا 3-2.