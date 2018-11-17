ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كوستاريكا تتغلب على تشيلي بثلاثية وديا استعدادا لكوبا أمريكا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
فازت كوستاريكا على مضيفتها تشيلي 3-2 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب "إل تنينتي"، أمس الجمعة، في إطار الاستعدادات لبطولة كوبا أمريكا 2019.

تقدمت كوستاريكا على تشيلي في البداية بـ3 أهداف سجلها كيندال واستون (الدقيقة 35 و58) ثم جاء الهدف الثالث بتوقيع رونالد ماتاريتا (الدقيقة 63).

وفي الـ10 دقائق الأخيرة من المباراة، انتفض أصحاب الأرض لكنهم لم يتمكنوا سوى من تقليص الفارق بفضل سيباستيان فيجاس (الدقيقة 70)، ثم أليكسيس سانشيز (الدقيقة 89)، بعد أن كان قد أهدر ركلة جزاء (الدقيقة 81)، لينتهي اللقاء بفوز كوستاريكا 3-2.
loading...

ترشيحاتنا

حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو

اليوم.. الأهلي يواجه نفسه في مدينة نصر

خليط سحري يعيد كثافة شعر الحواجب فى أسبوع

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني..صور

بيجاما مبتكرة تخلصك من الأرق وتساعدك على النوم الهادئ

الأرجنتين تعلن العثور على حطام الغواصة المفقودة منذ عام

محمد صلاح يستمع لأغاني عمرو دياب احتفالا بالفوز على تونس ..فيديو

في اليوم العالمي للطلاب..أطعمة ونصائح تساعد على التركيز وعدم النسيان

الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العالمي الـ 14 للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ..اليوم

مشروع رواد 2030 يمثل وزارة التخطيط في قمة رواد الأعمال بالأقصر

سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ..فيديو

مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

فيديو

الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية خلال الأيام المقبلة ..فيديو
جامعة كاليفورنيا: تناول اللحوم يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون .. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ..فيديو
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟