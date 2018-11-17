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أخبار العالم

إسرائيل تساعد تايوان في بناء برنامج نووي سري

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:52 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم "السبت" أن معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن كشف عن مساعدة إسرائيل لتايوان بصورة سرية في جهود تطوير أسلحة غير تقليدية، على مدار عقدين من الزمن، وسعت تايوان حينذاك إلى تطوير أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية وصواريخ بالستية بإمكانها حمل هذه الأسلحة.

ووفقا لرئيس المعهد "ديفيد ألبرايت"، فإن تايوان عملت بصورة سرية على تطوير هذه الأسلحة بهدف ردع الصين، التي ترى بأن جزيرة تايوان تابعة لها، وفي نهاية المطاف، أرغمت الولايات المتحدة تايوان على وقف هذا المشروع.

وكانت الشخصية المركزية الإسرائيلية في هذا المشروع البروفيسور "دافيد أرنست برجمان "، وهو فيزيائي من معهد وايزمان ومن مؤسسي سلاح الفضاء في الجيش الإسرائيلي وتولى رئاسة لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية في الماضي.

وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن برجمان يوصف بأنه "أبو القنبلة النووية الإسرائيلية".
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