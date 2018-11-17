ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه.. غدا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:51 ص
صدى البلد
محمد يحيي
يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا، وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.
loading...

ترشيحاتنا

سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ..فيديو

حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني..صور

في اليوم العالمي للطلاب..أطعمة ونصائح تساعد على التركيز وعدم النسيان

اليوم.. الخطيب يحسم منصب المدير الرياضي للأهلي

الزمالك يخوض مباراة ودية أمام أهلي بني غازي الليبي اليوم

علي جمعة يحذر من ذكر اسم رسول الله محمد بدون هذا اللفظ

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

رئيس الوزراء يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات

معلول يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

صندوق أثري يحقق الأمنيات في معرض قصر بكين

الأرجنتين تفوز على المكسيك بثنائية نظيفة وديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

فيديو

الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية خلال الأيام المقبلة ..فيديو
جامعة كاليفورنيا: تناول اللحوم يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون .. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ..فيديو
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟