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الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية خلال الأيام المقبلة ..فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
أفاد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع عودة درجات الحرارة للمعدل الطبيعي لها على مستوى كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، على أن تصل في القاهرة إلى 25 درجة.

وحذر "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى للتليفزيون المصري، من زيادة نسب الشبورة الصباحية خلال الأيام القادمة منذ الفجر وحتى ساعات الصباح الأولى.

وأوصى المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة القادمة في ساعات الصباح الأولى والساعات المتأخرة من الليل، حيث تنخفض درجة الحرارة عن معدلها الطبيعي.
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