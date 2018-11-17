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فن

هيفاء وهبي تتألق في دبي بفستان فضي وسط أجواء مشتعلة.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:10 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
شروق إبراهيم
أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأجواء خلال احيائها لحفل غنائي في دبي وسط حضور جماهيري كبير.

وتألقت هيفاء بفستان فضي لامع قصير من تصميم المصمم الكويتي يوسف الجسمي مع خذاء من نفس اللون، واعتمدت في إطلالتها على مكياج صارخ وجريء.

يشار الى أن آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية ألبوم حوا، الذي حقق نجاحا كبيرا، وفي عالم الدراما شاركت في المارثون الرمضاني بمسلسل لعنة كارما.
هيفاء وهبي تتألق في دبي بفستان فضي وسط أجواء مشتعلة.. صور
هيفاء وهبي تتألق في دبي بفستان فضي وسط أجواء مشتعلة.. صور
هيفاء وهبي تتألق في دبي بفستان فضي وسط أجواء مشتعلة.. صور
هيفاء وهبي تتألق في دبي بفستان فضي وسط أجواء مشتعلة.. صور
هيفاء وهبي تتألق في دبي بفستان فضي وسط أجواء مشتعلة.. صور
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