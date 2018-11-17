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اقتصاد

جهاز الشروق: استخدام أجهزة الهاند هيلد لتسجيل قراءات المياه وتحصيل وسداد الفواتير إلكترونيا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم البدء فى استخدام أجهزة "الهاند هيلد" لتسجيل قراءات المياه، وتحصيل وسداد الفواتير بشكل إلكترونى، وطباعة الفواتير للعملاء فى مكان التحصيل، وذلك حرصًا من الجهاز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال الشربينى إن جهاز المدينة بصدد البدء فى تدشين موقع إلكترونى خاص بحسابات المياه على شبكة الإنترنت لتسهيل التواصل مع المواطنين، حيث يتم من خلاله تسجيل القراءات والاستعلامات، وكذا تحصيل الفواتير.
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