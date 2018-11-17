وحدة التأهيل النفسى بمركز أورام المنصورة تدخل الخدمة لدعم المرضى خلال العلاج

يبدأ اليوم السبت العمل بوحدة التأهيل النفسى بالعيادات الخارجية الخاصة بمركز الأورام بجامعة المنصورة تحت إشراف الدكتورة وفاء البهائى وكيل كلية الطب وأستاذ الأمراض النفسية والعصبية، والتى تم تفعيلها مؤخرا من أجل دعم الاحتياجات النفسية والعمل على تهيئة مرضى الأورام نفسيا خلال رحلة العلاج.





وأشار الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام إلى أن إدارة مركز الأورام تضع على رأس أولوياتها توفير أقصى سبل العلاج لمرضى الأورام والعمل على تلبية تطلعاتهم في جميع النواحى من حيث الخدمات الطبية المقدمة، ولهذا فقد كان هناك حرص على تفعيل عيادة خارجية لاستقبال حالات المركز المحولة من عيادات طب الأورام وأمراض الدم وجراحة الأورام وأورام الأطفال والذين بحاجة إلى مزيد من الدعم النفسى كجزء مهم فى نسبة الشفاء.



