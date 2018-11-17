حملة لرش رؤوس المواشي ضد الطفيليات بمدينة سفاجا

شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، اليوم السبت، حملة لرش وتجريع رؤوس ماشية ضد الطفيليات الخارجية والداخلية بمدينة سفاجا، يأتى ذلك بناءًا على تعليمات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء الدكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



ومن جانبه أشار الدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، فى تصريحات صحفية إلى أن الهدف من الحملة تخفيض الحمل الفيروسي، مشيرًا إلى أن المديرية تواصل حملات تحصين الماشية والثروة الحيوانية ضد الأمراض المختلفة خاصة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.