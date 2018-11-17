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رياضة

الكاف: محمد صلاح انتزع فوزا قاتلا لمصر أمام تونس

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:59 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بدور محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع منتخب بلاده فى تحقيق الفوز أمام نظيره التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الجمعة فى إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا يالكاميرون 2019 .

وقال الاتحاد الافريقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والموقع الرسمي للكاف : " محمد صلاح ينتزع فوزا قاتلا لمصر أمام تونس بتصفيات أمم أفريقيا".

وسجل محمد صلاح هدف الفوز الثالث للفراعنة أمام منتخب تونس فى الدقيقة 90 من زمن المباراة، لينتزع فوزا قاتلا لمنتخب مصر بعد ان كان متعادلا بهدفين لكل فريق .
الكاف: محمد صلاح انتزع فوزا قاتلا لمصر أمام تونس
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