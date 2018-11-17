الحريري: محاسبة المتهمين في مقتل خاشقجي قرار في الاتجاه الصحيح

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن قرار المملكة العربية السعودية بشأن محاسبة المتهمين بمقتل جمال خاشقجي قرار في الاتجاه الصحيح ويرسي مبادئ العدل.



وأكد الحريري على أن القرار يقطع الطريق على محاولات التسييس والحملات التي تتعرض لها المملكة. بحسب صحيفة "سبق" السعودية.



في السياق ذاته، أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان عن تقديره وتأييده للبيان الذي أصدره النائب العام في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن القضية كشفت انتهازية بعض الدول، معربا عن دعمه للمملكة في مواجهة الحملات التي تتعرض لها، مؤكدا على وقوفه مع السعودية في وجه الحملات المغرضة.



وأشار دريان إلى ان الإجراءات القانونية التي تم الإعلان عنها تثبت أن العدالة قائمة في محاسبة المتهمين، كما كشفت هذه القضية الخبيث من الطيب، وكشفت انتهازية بعض الدول.



ونقلت سبق عن المفتي اللبناني قوله: "أنبه كل المزايدين على المملكة أنهم يستفزون مشاعر مليار مسلم، وأن محاولاتهم النيل من المملكة سترتد عليهم خيبات، فالمملكة بقيادتها الرشيدة وشعبها ومقدساتها ستظل رائدة العالم".

