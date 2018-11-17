هل ذكر شيء عن الصلوات الخمس في القرآن الكريم؟ أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لم يذكر في القرآن الكريم شيء عن الصلوات الخمس الفرائض، لكنها مذكورة بشكل عام في بعض الآيات، لافتا إلى أن المسلمين لا يأخذون أحكام الشريعة والدين من القرآن وحده ولكن من أكثر من مصدر.



وأضاف "عبد السميع"، خلال لقائه برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" خلال إجابته عن سؤال مضمونه "هل ورد شيء عن الصلوات الخمس في القرآن؟"، أن الصلاة مذكورة بشكل عام في بعض الآيات كما في قوله تعالى "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ"، مشيرا إلى أن هناك أربعة مصادر للتشريع، أولها القرآن الكريم ثم السنة النبوية الشريفة، وبعدها إجماع علماء الفقه على أمر بعينه، وأخيرا القياس.



وأوضح أمين الفتوى أن المصدر الثاني الذي لا يقل أهمية عن القرآن الكريم هو السنة النبوية العطرة، مؤكدا أنه لا يمكن فهم آيات القرآن إلا بما ورد إلينا في السنة النبوية الشريفة.

