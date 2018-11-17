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أخبار البلد

نائب وزير الكهرباء يفتتح المعرض الدولى للطاقة اليكتريكس

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:12 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وفاء نور الدين
افتتح الدكتور أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقه المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة، فعاليات النسخة الـ28 من المعرض الدولي للكهرباء والطاقة "الكتريكس"، اليوم، السبت، ولمدة 3 أيام.

يقام المعرض تحت رعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة.

ويضم معرض إلكتريكس في نسخته لهذا العام أكثر من 300 عارض مع توقع وصول عدد الزوار إلى أكثر من 10 آلاف زائر، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 20 دولة من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
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