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الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن التنوع البيولوجي.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضًا لفيلم تسجيلي خاص بالتنوع البيولوجي، خلال حضوره جلسة "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي الـ14 للتنوع البيولوجي، المقام بمدينة شرم الشيخ اليوم.

يذكر أن اتفاقية التنوع البيولوجي هي اتفاقية دولية برعاية الأمم المتحدة للحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض، وتشكل خطوة نوعية في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية، حيث تم فتح باب التوقيع على تلك الاتفاقية خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، لتدخل حيز التنفيذ فى ديسمبر 1993 ليتم التصديق عليها من قِبل 196 دولة حتى الآن منها مصر.
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