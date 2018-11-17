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كندا تستقبل أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 30 عاما

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت تقارير إخبارية ،اليوم السبت، بأن كندا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ بدء تسجيل بيانات طالبي اللجوء قبل 30 عاما تقريبا .

وذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) أن هذا يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الكندية تدقيقا في تعاملها مع الهجرة قبيل الانتخابات الاتحادية التي تجرى العام المقبل .

وذكرت التقارير أنه بالرغم من زيادة برودة الطقس، إلا أن عدد طالبي اللجوء تخطى 6 آلاف الشهر الماضي وهو أكبر عدد خلال العام الجاري.

وكانت كندا قد أعلنت بداية الشهر الجاري أخبارا سارة للراغبين بالهجرة حيث رفعت العدد الإجمالي المطلوب لديها سنويا بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وغيرهم من الفئات .

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتقادا واسع النطاق بأن بلاده تواجه ما يفوق طاقتها من المهاجرين الذين يطالبون باللجوء، رغم أنها تستقبل أعدادا أقل بكثير مقارنة بالكثير من الدول
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