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رياضة

قائمة فريق بني مزار لمواجهة أبو تيج بالقسم الثالث

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي بني مزار، بقيادة أحمد عبدالبديع، القائمة النهائية التى سيخوض بها الفريق مباراته اليوم أمام أبو تيج، ضمن الجولة 11 من المجموعة الثالثة بالقسم الثالث.

وتضم 18 لاعبًا وهم: “سيد الحضرى ومحمد العزيزي حراس مرمى، حسام نصر وحسن أحمد وحمدي إبراهيم وأحمد عمر وشادي حسن ودومينك ومحمد حسين بومه وهادي صلاح وحسين ربيع ومحمد رجب وأحمد ياسر سمكه ومحمود جريشة وعبدالرحمن دودي وشحاته رضا وأحمد ممدوح وعبدالله عبدالفتاح ومحمد ميدو وأحمد الصعيدى”.

ويحتل فريق بني مزار المركز السادس فى ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.
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