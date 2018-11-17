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مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تحصل على ثقة الكلية الملكية ببريطانيا ..صور وفيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:32 م
مستشفي شفاء الأورمان
مستشفي شفاء الأورمان
شمس يونس
حصلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، في سابقة هي الأولى من نوعها بمستشفيات السرطان بمصر، على ثقة الكلية الملكية للباثولوجيين ببريطانيا، وشاركت في فعاليات "اليوم العالمي للباثولوجي" والتي أقيمت حول العالم للعام الرابع على التوالي، حيث تم إطلاق "اليوم العالمي للباثولوجي لأول مرة في عام 2014 برعاية الكلية الملكية للباثولوجيين ببريطانيا.

وقال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى، إنه تم الاحتفال باليوم العالمي للباثولوجي، في الكلية الملكية للباثولوجيين بالمملكة المتحدة بالشراكة مع عدد من مؤسسات الطب المعملى بمختلف دول أوروبا وأمريكا والعالم أجمع، وتم وضع أيقونة خاصة بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر في موقع الكلية الملكية ببريطانيا كشريك في الفعاليات، وتم تنظيم محاضرات ولقاءات داخل معمل الباثولوجي بالمستشفى لطلاب الكليات بجامعات جنوب الوادي وجامعة أسوان وجامعة عين شمس للتأكيد على الدور المهم للخدمات التى يقدمها هذا التخصص لمرضى السرطان، والسعي لمستقبل طبي من أبناء الصعيد يقود المستشفى ويكون مدرب بصورة مميزة.

وأضاف الدكتور هاني حسين، أن المستشفى شارك في الفعاليات للاحتفاء بقيمة الباثولوجي في التصدي للتحديات الصحية العالمية وتحسين النتائج الصحية لخدمة أبناء الصعيد، حيث يهدف هذا الحدث إلى زيادة وعي الأطباء المستقبليين حول تخصص الباثولوجي ودوره المحوري في الخدمات الصحية، وخاصةً في مجال تشخيص وعلاج الأورام، مؤكدًا أن هذا الحدث قدم قيمة طبية مميزة للخريجين الجدد والمتدربين وطلاب السنوات الجامعية الأخيرة لكليات الطب من جامعات الصعيد المجاورة للمستشفى.

من جانبها قالت الدكتورة نسرين مجدي مشرفة معمل الباثولوجي بالمستشفى، إن القيمة الأقوي في الاحتفال باليوم العالمي للباثولوجي جاءت بإدارج إسم المستشفى ومشاركتها على الموقع الرسمي للكلية الملكية للباثولوجيين بالمملكة المتحدة ضمن الأماكن التي ستحتفل بهذا اليوم حول العالم، وهو يؤكد على الثقة العالمية الكبيرة التي حظيت بها المستشفى من المؤسسة رقم واحد في العالم في مجال الباثولوجي.

وأضافت أنه تم خلال الاحتفال باليوم العالمي للباثولوجي داخل المستشفى، عقد محاضرات ولقاءات بين أطباء معمل المستشفى والخريجين الجدد والمتدربين وطلاب السنوات الجامعية الأخيرة لكليات الطب من جامعات الصعيد المجاورة للمستشفى، وذلك للتعريف بالباثولوجي واهميته لمريض السرطان.

وأوضحت أنه لم يتم اختيار الطلبة بعشوائية ولكنه تم عبر الإعلان عن اليوم وعمل أبلكيشن لتقييم درجاتهم وقدراتهم، وتم إختيار أعلى 10 من كلية جنوب الوادي وأسوان وطب عين شمس، وقضوا يوما كاملا بالمستشفى تفقدوا خلاله أقسامها المختلفة ودورة علاج المرضي، كما تم إطلاعهم داخل معمل الباثولوجي عمليًا الرحلة الكاملة للعينة منذ دخولها للمعمل حتي وصولها للصورة النهائية وتقديم نتيجتها للطبيب لخدمة مرضى السرطان.
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تحصل على ثقة الكلية الملكية ببريطانيا ..صور وفيديو
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تحصل على ثقة الكلية الملكية ببريطانيا ..صور وفيديو
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تحصل على ثقة الكلية الملكية ببريطانيا ..صور وفيديو
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تحصل على ثقة الكلية الملكية ببريطانيا ..صور وفيديو
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تحصل على ثقة الكلية الملكية ببريطانيا ..صور وفيديو
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