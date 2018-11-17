عرفات: خطة لتجديد وتطوير مرافق النقل لمواكبة التطورات العالمية.. صور

شارك الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في المؤتمر الوطني الرابع، الذي تقيمه مؤسسة الياسمين في مجال النقل متعدد الوسائط تحت عنوان: "تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل"، والذي تستضيفه عمان بالأردن تحت رعاية المهندس وليد المصري، وزير النقل الاردني، وبحضور وزير الاتصالات الاردني، مثني الغرايبة، والدكتور يوسف الشواريه أمين عمان.



وأعرب عرفات، في بداية كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، عن تمنياته بأن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من تنظيمه فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل في البلدان العربية، مشيرا إلى أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بجميع القطاعات الأخرى، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.



وأضاف وزير النقل أن القيادة السياسية والحكومة بجمهورية مصر العربية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع النقل من خلال تنفيذ خطة تجديد وتطوير وتحديث مرافق النقل وجميع عناصر منظومة النقل وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية عبر توسيع قدرات محاور الربط والمراكز الحدودية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.



وأشار عرفات إلى أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي، حيث أوضح أنه في مجال الطرق والكباري جار استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم جديدة تضاف الى الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بتكلفة 20 مليار جنيه.



وفي مجال السكك الحديدية إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة بتكلفة اجمالية 48 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية والتطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة على خطوط الشبكة بتكلفة 2,5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليارات جنيه.



أما في مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي فأوضح وزير النقل أنه يتم استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (6 خطوط) وإنشاء خط القطار الكهربائي " السلام – العاشرمن رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة " بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كم وتكلفة 363 مليون يورو.



وفي مجال النقل البحري أكد الدكتور هشام عرفات على أنه يتم اعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي واهمها المحطات المتعددة الاغراض في الاسكندرية ودمياط وسفاجا.



وبخصوص مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات قال وزير النقل إنه تم التخطيط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها "السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط" وإنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية علي الشبكة.



وفيما يتعلق بمجال النقل النهري أكد الوزير ان هناك خطة لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط علي شبكة الطرق والتخطيط للطرح علي المستثمرين والقطاع الخاص انشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة " بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن / سنة بالإضافة الى تنفيذ نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) لتتبع حركة الوحدات النهرية.



مضيفًا أن وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا بتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الاساسية لتنفيذ الخطة الشاملة للتطوير، وذلك من خلال مراكز التدريب المتخصصة بالقطاعات المختلفة مع تطوير برامج التدريب للكوادر الفنية.



وفي نهاية كلمته توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل بالشكر للقائمين علي تنظيم هذا المؤتمر، متمنيًا ان تنتهي جلساته الى نتائج وتوصيات محددة يكون من شأنها تطوير عناصر منظومة النقل البري والسككي والبحري باعتبارها الركيزة الاساسية لنهضة وتقدم الدول .