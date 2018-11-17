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برلمان

برلماني يطالب بإقامة مهرجان دولي للسياحة المصرية سنويا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:50 م
النائب مجدى بيومى،
النائب مجدى بيومى، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب
معتز الخصوصى
طالب النائب مجدى بيومى، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، وزارة السياحة بتنظيم مهرجان دولى عالمى سنوى للسياحة المصرية يتم توجيه دعوة لعدد من النجوم العالميين لزيارة الآثار المصرية.

وأضاف بيومى فى بيان له اليوم، أن هذا المهرجان سيضم نجوم فى الفن والسياسة والرياضة والسياحة واقتصاد من كافة دول العالم وتوجيه الدعوة لكل من له علاقة بقطاع السياحة للحضور، على أن يتم إقامة المهرجان فى أكثر من محافظة من محافظات الجمهورية،على أن يشمل المعالم الأثرية جميعها ما بين أثرى ودينى والسياحة العلاجية والشاطئية وغيرها.

وأكد أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، أن هذا الأمر سيفتح المجال للسينما العالمية أن تستغل بعض المواقع المصرية للتصوير وهذا الأمر سيدر دخلت بالعملة الصعبة الى جانب أنه دعاية مجانية للمعالم المصرية، بالإضافة لزيادة عدد السائحين لأن هذا مثل ذلك سيحظى باهتمام عالمى.

وأشار بيومى، الى أن هذا الأمر من الممكن ألا يكلف الخزانة العامة للدولة جنيها واحدا وذلك من خلال عرض الأمر على مجموعة من الرعاية ليتكلفوا بإقامة المهرجان تحت أعين الدولة على أن يكون لهم نسبة من الإيرادات.
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