انطلاقة للمشروعات متناهية الصغر في سيناء.. معارض محلية لتسويق المنتجات البيئية واليدوية

انطلاقة المشروعات متناهية الصغر من المنزل في سيناء

إقامة معارض محلية لتسويق المنتجات البيئية واليدوية

تنشيط المشروعات داخل المنازل لرفع المستوى الاقتصادي للأسرة

مواقع التواصل الاجتماعي منفذ قوى لعرض وتسويق المنتجات

أحدثت المعارض التي نظمتها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مدينة العريش شمال سيناء طفرة كبيرة في المنتجات البيئية واليدوية التي تصنع في المنازل، وهذا بدوره أدى إلى ظهور صناعة جديدة في المنازل، وذلك بهدف تشغيل أفراد الأسرة والمعاونة في الإنفاق على أفرادها ومواجهة موجة غلاء الأسعار، وبالتالي رفع المستوى الاقتصادي للأسرة وتلبية طلباتها مع كل موسم سواء في الأعياد أو المدارس أو المواسم الدينية.وقد تنوع الإنتاج داخل المنازل ليشمل المخللات بأنواعها الزيتون والفلفل الأحمر بالليمون المخلل والزيتون والمربات، وشمل المخبوزات والمعجنات والفطائر، وشمل كذلك الأشغال اليدوية، والصناعات اليدوية التي يوجد عليها إقبال شديد، وكذلك إنتاج العجوة وأعمال الأرابيسك من جريد النخيل، كل هذه المشروعات تلقى أصحابها التدريب اللازم عن طريق الجمعيات لدخول مرحلة إقامة الصناعات متناهية الصغر لتحقق دخل وفير دون أن تتحمل أعباء مصاريف المكان والعمالة والتسويق.وأكد عادل رستم، رئيس الجمعية، أن العارضين والعارضات قدموا منتجاتهم المنزلية المختلفة في مجالات الأطعمة ومنتجات البيئة المحلية وأشغال التطريز البدوي والزيوت ومنتجات الألبان والعجوة.وأشار رستم إلى تميز المعروضات التي أحدثت منافسة بين مفردات الإنتاج المعروضة من المشغولات البيئية السيناوية، ووجود إقبال عليها باعتبارها مكونا أساسيا ضمن أثاث البيت السيناوي، وكذلك السلع المطلوبة للاستهلاك، والتي أصبحت تمثل من المشروعات التي تتميز فيها المرأة من خلال إنتاجها داخل المنزل، خاصة المربات والعصائر والمخبوزات وغيرها.وقالت فاطمة نصار، رئيس جمعية أهلية، إن هذه المعارض فتحت أبواب الرزق أمام السيدات، خاصة اللاتي تعول أسرة، وكذلك من لديها إمكانيات المساهمة في زيادة دخل أسرتها ورفع مستواها الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار.وأشادت "نصار" بجودة الإنتاج وانخفاض الأسعار، ما يحقق توازنا للأسعار في السوق، وهذا بدوره يحقق للأسر المشاركة دخلا ما يسهم في تنمية مجتمعية حتى ولو كانت في أبسط صورها.وأضافت أن العارضين والعارضات قدموا منتجاتهم المنزلية المختلفة في مجالات الأطعمة ومنتجات البيئة المحلية وأشغال التطريز البدوي والزيوت ومنتجات الألبان والعجوة.وثمنت ميرفت صالح، رئيس جمعية أهلية، اتجاه سيدات شمال سيناء لاحتراف تسويق منتجاتهن المنزلية، وقالت إن إرادة سيدات سيناء قوية دائمة فى تحدى كل الظروف، وساعد فى ذلك افتتاح معرض فى مدينة العريش أظهر كثيرا من كنوز مخفية.وقد انتشرت عمليات التسويق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مواقع التسويق لعرض المنتجات المنزلية.وقالت أم محمد، ربة منزل، إن حاجة أسرتها للمال ووجود خبرات لديها في أعمال التصنيع الغذائي دفعها لذلك، حيث كانت البداية فى شهر رمضان الماضى، حيث أعلنت عن وجود وجبات منزلية جاهزة، مثل الفطائر والماندي والمقلوبة والتي لاقت إقبالا شديدا، ما دفعها إلى أن تستمر وتطور عملها.وقالت آمال، ربة منزل، إنها تقوم بتصنيع الأعمال اليدوية، حيث تتقنها وتجيد صناعتها مثل الأباجورات والشنط المزودة بالخرز والمطعمة بالخيوط المتنوعة التي تضفي جمالا طبيعيا على كل منتج، مشيرة إلى أنها بدأت العمل من فترة قريبة وتمكنت من تكوين زبائن لها.وقد نجحت انتصار، موظفة، فى إنتاج الحلويات والمخبوزات والمعجنات والبيتزا بعد أن تعلمت من برامج الطهي التي تقدم في التليفزيون، مشيرة إلى أنها تقوم بطهي أطباقها بعد عودتها من العمل.وقالت أسماء إن سيدات سيناء يتميزن في أعمال التطريز والتريكو، حيث يمتلكن مهارتها بشكل متوارث عن الجدات، كما أن إضافة الجديد إليها لتتواكب مع معطيات العصر جعل منها سلعة تباع في المعارض الدولية، حيث اتجهت لاستخدام التطريز كواجهة على مشغولاتها ومنها الحقائب، والكوفيات، وجرابات الموبايل، وغيره.وقالت هالة عبد الله، ربة منزل، إنها اعتمدت على احتياج الأسر إلى البسكويت والفطائر، ولذا فهي تعد كميات من البسكويت والكعك وتقوم بتسويقها على البيوت من المعارف والأصدقاء والمناسبات، خاصة أن تقاليد وعادات المنطقة تمنع الخروج من المنزل لساعات طويلة.وروى الشاب محمود سليمان، أنه اتجه لشراء القماش وعمل ملايات مع إضافة مشغولات عليها وستايلات بشكل مختلف عن السوق، ولاقت هذه المنتجات قبولا لدى الكثيرين خصوصا المقبلين على الزواج.بينما استطاعت "أم أحمد" أن تكسر حاجز احتكار السوق لمنتج العجوة السيناوية، وتبيعها بـ30 جنيها للكيلو، وقالت إنها تقوم بتغليفها، وتعيد طرحها فى المعارض بسعر مناسب، خاصة أن هناك إقبالا شديدا من جانب أبناء سيناء على العجوة.وخرجت "وفاء" بفكرة من أجل توفير دخل إضافي للأسرة، وكان الاتجاه لصناعة "السمبوسة" بعجينة، ومكونات الجبن واللحم المفروم، وتجهيز الخضراوات للطبخ لمساعدة السيدة العاملة .وأوضحت سعاد، ربة منزل، أنها تنتج المخللات من الزيتون والليمون والفلفل الأحمر، حيث يوجد عليها إقبال من جانب الأسرة السيناوية، وكذلك صناعة العجوة من البلح والتي يوجد عليها إقبال مع حلول موسم الشتاء، مشيرة إلى أنها بداية وجدت من خلالها فرصة لزيادة الدخل.