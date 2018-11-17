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أخبار العالم

كتلة سائرون تطالب البرلمان العراقي بالتحقيق في المليارات الغارقة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:27 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قررت كتلة تحالف "سائرون" التي يتزعمها رجل الدين، مقتدى الصدر، تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان العراقي بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات غرق مليارات الدينارات في مصرف الرافدين بفعل مياه الأمطار.

ونقلت قناة "سكاي نيوز"، عن النائب في تحالف سائرون، بدر الزيادي، قوله في تصريحات صحفية، إن التحالف سيتولى مهمة تقديم الطلب إلى مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الأموال التي أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق تلفها جراء مياه الأمطار.

ولفت العضو إلى أن اللجنة ستتولى عملية حصر الأموال والتأكد منها، وقال إنه في حال وجدت اللجنة نقصًا في تلك الأموال، "فإننا سنعمل على استجواب العلاق في البرلمان".

وكان محافظ البنك المركزي العراقي قد قال أمام البرلمان يوم الاثنين، الماضي إن "7 مليارات دينار أو ما يعادل (6 ملايين دولار) تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين الحكومي عام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100 بالمائة".

وتساءل العضو في اللجنة المالية بالبرلمان، النائب عن حركة التغيير الكردية هوشيار عبد الله قائلا: "لدينا هواجس حول كيفية دخول ماء للمخزن وهذا محل شك بالنسبة لنا، لذلك سنجري تحقيقا في أقرب وقت ممكن".

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