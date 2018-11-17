تعليم الفيوم تحصد المركز الأول فى مسابقة المسرح للصم بشمال الصعيد..صور

وحصل فريق الكرة الخماسية للتربية الفكرية والدمج على المركز الثالث على مستوى شمال الصعيد، وأقيمت البطولة فى أسيوط.







حصلت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والتى يمثلها مدرسة الأمل للصم بنين بدمو ومدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم، على المركز الأول فى مسابقة للمسرح على مستوى شمال الصعيد، والتى أقيمت فى محافظة أسيوط، تحت رعاية محمد عبد الله، وكيل المديرية.كما فازت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين بدمو على المركز الأول فى مسابقة الكرة الخماسية على مستوى إقليم شمال الصعيد.وقام محمد عبد الله، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ووكيل الوزارة ووكيل المديرية، بتهنئة وتكريم للطلاب والطالبات الفائزين وإدارة التربية الخاصة على الجهد المتميز المبذول فى العمل.