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تلميذ ياباني يحطم الرقم القياسي في اجتياز امتحان الرياضيات على مستوى الكليات

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:49 م
صدى البلد
أ ش أ
أصبح التلميذ الياباني هيروتو تاكاهاشي 11 عاما بالمدرسة الابتدائية هو أصغر شخص يجتاز امتحان الرياضيات على مستوى الكليات ليحطم بذلك الرقم السابق وهو 13 عاما.

وذكر المسؤولون بالهيئة المنظمة للاختبار الوطني أن الطفل هيروتو، وهو في الصف الخامس في إحدى مدارس طوكيو، اجتاز أعلى مستوى لامتحان التقييم الذي أداره المعهد الياباني لشهادة الرياضيات.

وأوضحت صحيفة جابان تايمز أن الاختبار، المكون من إجمالي 14 مستوى، يقيس المهارات العملية في مادة الرياضيات من أدنى المستويات، وهي مرحلة ما قبل المدرس، إلى أعلى المستويات الجامعية والدراسات العليا.

وأضافت الصحيفة أن هيروتو بدأ في الدراسة والاستعداد للامتحان من سن 5 سنوات وأنه كان مهتما بالرياضيات منذ نعومة أظفاره، مشيرة إلى أن المستوى الأعلى من الاختبار يتطلب فهم نظام الحلول الحسابية "الخوارزميات" الأساسية، وأن 4ر9% فقط ممن حضروا الاختبار اجتازوا المستوى الأعلى في الامتحانات التي جرت مؤخرا.
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