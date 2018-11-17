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تعليم

ثورة أمهات مصر تطالب التعليم بإعلان محذوفات المناهج على موقع الوزارة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أصدرت حملة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية" بيانا إعلاميا ردا على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة بشأن تأكيدها على وصول نشرات إلى المدارس بما تم حذفه من مناهج طلاب نظام التعليم القديم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأوضحت الحملة، في بيانها، أنها أجرت استطلاعا للرأي حول حقيقة وصول تلك النشرات رسميًا إلى المدارس، أظهرت نتيجته أن 99% من أولياء الأمور المشاركين في الاستطلاع عبر صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكدوا عدم إبلاغ أبنائهم في المدارس بأي نشرات رسمية بخصوص أي محذوفات بالمناهج، بينما أكد 1% من أولياء الأمور المشاركين أن مدارس أبنائهم أبلغت بوجود محذوفات بمادة العلوم فقط.

وطالبت حملة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية" بناءً على نتائج الاستطلاع، وزارة التربية والتعليم ممثلة فى رئيس قطاع التعليم العام، بسرعة إرسال النشرات الخاصة بالمحذوفات إلى المديريات التعليمية ومتابعة وصولها للإدارات والمدارس في اسرع وقت، واتخاذ جميع الإجراءات ضد من يخالف ذلك.

كما طالبت الحملة بسرعة نشر المحذوفات فى وسائل الإعلام وعلى الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، واستغلال وسائل التكنولوجية الحديثة في إرسال واستقبال قوائم المحذوفات بدلا من انتظار الوسائل الورقية التقليدية القديمة.

وناشدت الحملة في بيانها، وزارة التربية والتعليم بضرورة العمل الجاد والاهتمام بشكوى ومشاكل أولياء الأمور والطلاب، من أجل الحد من موجات غضب الأسر المصرية تجاه ملف التعليم، والذى يشغل الرأي العام كونه ملف يمثل مصير ومستقبل وطن.
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