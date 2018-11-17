وزير البيئة: الرؤساء الأفارقة سيدعمون جهود مصر للحفاظ على كوكب الأرض

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد أول رئيس لجمهورية مصر العربية يحضر حدثا عالميا بيئيا على أرض مصر.



وأكدت "فؤاد"، خلال كلمتها عقب تسلم مصر رسميا تسلم رئاسة مؤتمر الأطراف الـ١٤ للتنوع البيولوجي بحضور الرئيس السيسى، أن مصر ستهتم خلال الفترة المقبلة بالاستثمار فى البشر والكوكب من خلال تشجيع الدولة للشباب والمرأة فى المجتمعات المحلية على الحفاظ على الموارد الطبيعية.



وأوضحت أن "أفريقيا قامت باحتضان التفاوض على اتفاقية التنوع البيولوجي، وأنها من أكثر القارات للتنوع البيولوجي وكلنا ثقة فى ضوء ما قدمته الوفود أن الرؤساء سيدعمون جهودنا للحفاظ على الكوكب الأرض، لصالح عيشة كريمة والحفاظ على كوكب الأرض".



وقالت إن حلم كل مصرى ومصرية قد تحقق اليوم بفضل دعم الرئيس للقضايا البيئية، لافتة إلى ارتباط التنمية والبيئة والسلام لبعض، مؤكدة أن اهتمام الرئيس السيسي بالحضور للقمة اليوم يؤكد اهتمام مصر بالبيئة ليكون هذا المؤتمر نموذجا يحتذى به على مستوى العالم.



وأضافت أن مصر ستحتفل اليوم بمرور ٢٥ عاما على توقيع اتفاقية التنوع البيولوجي بحديقة السلام، حيث تمت زراعة شجرة الزيتون بها لأنها رمز السلام بالحديقة، ومن هنا تم الإعلان عن مدينة شرم الشيخ بمدينة السلام.



وأوضحت "فؤاد" أنه تم اعتماد سياسات من خلال مؤتمر التنوع البيولوجي لوقف الصيد الجائر ومناقشة دمج التنوع البيولوجي بالقطاعات الرئيسية الحيوية بالدول.