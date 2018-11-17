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محافظات

محافظ البحيرة: خطة عمل متكاملة لمواجهة فصل الشتاء

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:42 م
افتتاح محطة العبد
افتتاح محطة العبد
جمالات الدمنهورى
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة، عن خطة عمل متكاملة لمواجهة فصل الشتاء كتدبير احترازي من تعرض المحافظة لموجات من الأمطار والسيول، مشيرًا إلى أن مدينة رشيد قد نالت اهتمامًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، حيث تم التصديق على 65 مليون جنيه من مجلس الوزراء لدفع العمل بمشروع ميناء الصيد، إضافةً إلى قيام المحافظة بضخ 40 مليون جنيه للانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية داخل المدينة والانتهاء من أعمال تطوير وتنمية رشيد.

جاء ذلك خلال افتتاحه محطة طابية العبد للصرف بمركز رشيد يرافقه الدكتور محمد عبد العاطي، حيث تم إعادة تشغيل المحطة بهدف تحسين حالة الصرف الزراعي بزمام 21 ألف فدان بحوض الرمال والبصيلي برشيد وهي عبارة عن 4 وحدات تصرف كل وحدة 3 م3/ث  وقدرة المحرك 315 ك / وات.

رافق المحافظ والوزير خلال الافتتاح المهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام، ورئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس عامر شكرى، وكيل وزارة الري، والمهندس سيد عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمحطات شمال غرب الدلتا، واللواء عماد الدكرورى، رئيس مدينة رشيد، وأعضاء مجلس النواب محمد العباسي، ومحمد عبد الله زين الدين.

محافظ البحيرة: خطة عمل متكاملة لمواجهة فصل الشتاء
محافظ البحيرة: خطة عمل متكاملة لمواجهة فصل الشتاء
محافظ البحيرة: خطة عمل متكاملة لمواجهة فصل الشتاء
محافظ البحيرة: خطة عمل متكاملة لمواجهة فصل الشتاء
محافظ البحيرة: خطة عمل متكاملة لمواجهة فصل الشتاء
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