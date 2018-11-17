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السيسي: الدستور وضع أسسا قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية في البلاد

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:41 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كريم الخطيب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدستور المصري وضع أسسا قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية في البلاد، مشيرا إلى أن التنوع البيولوجي يواجه تحديات وتدهورا متسارعا، وهو من أخطر التحديات التى تواجه العصر الحديث.

وأضاف «السيسي»، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الـ 14 للتنوع البيولوجي، إن شعار المؤتمر ياتي مواتيا ليعكس رؤية جماعية بصورة إدماج التنوع البيولوجي في جميع مناحي الحياة.

وأوضح أن مصر أطلقت مبادرة تتماشى مع دمج التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة لتنسيق الجهود، لافتا إلى أن مصر تؤكد عزمها على العمل مع جميع الأطراف لضمان إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه.
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