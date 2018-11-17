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فن

شذى تحصل على تيشيرت محمد النني وتوقيعات لاعبي الآرسنال

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:40 م
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت المطربة المصرية شذى صورة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها مع النجم المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، بعد أن أهداها الأخير قميص فريقه مدون عليه توقيعات لاعبي آرسنال.

وعلقت شذى على الصورة بالإنجليزية قائلة: «تي شيريت بتوقيع لاعبي آرسنال .. وأكبر من ذلك كله أن كل هذه التوقيعات على قميص النجم المصري ، الذي شرفنا في العالم العربي».

وكانت آخر أعمال شذي أغنية "فستان فرح" وهي من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، وفي سياق آخر تعكف شذي حاليًا على التحضير لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
شذى تحصل على تيشيرت محمد النني وتوقيعات لاعبي الآرسنال
شذى تحصل على تيشيرت محمد النني وتوقيعات لاعبي الآرسنال
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