السيسي: الاستهلاك البشري من الموارد الطبيعية سنويًا يزيد 30% عن الإنتاج

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤتمر التنوع البيولوجي، المنعقد حاليًا يأتي مواكبة مع التحديات الكبيرة والتدهور المتسارع الذي يواجه التنوع البيولوجي.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العالمي الـ14 للتنوع البيولوجي، المقام بمدينة شرم الشيخ اليوم، السبت، أن الدراسات العملية تشير إلى أن الاستهلاك البشري سنويًا من الموارد الطبيعية يزيد بنسبة 30% مما تنتجه الأرض من موارد.



وأوضح أن تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2018 تضمن بيانات مقلقة تعكس تراجعًا واضحا في النظم البيئية، على رأسها الغابات، إضافةً إلى اندثار عدد كبير من الكائنات الحية.