محافظ الغربية يوفر مصدر رزق لمواطن فقد قدمه

استقبل اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية صباح اليوم، بمكتبه بالديوان العام إحدى الحالات الإنسانية التي تعانى من بتر بالقدمين، وتلتمس توفير مصدر رزق لها بحي سيجر محل سكنها.



ويأتي ذلك في إطار حرص اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على اللقاء بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم ومتطلباتهم وتقديم الحلول الفعلية لهم وأيضا توفير جميع سبل الرعاية لهم.



ووجه محافظ العربية مدير جمعية الأورمان بدراسة توفير مصدر رزق له وأيضا تزويده بكمية كافية من البضاعة لكي يقوم ببيعها مع متابعة نشاطه بصفة دورية.



كما قام اللواء مهندس هشام السعيد باصطحاب الحالة الإنسانية خلال مغادرته للمكتب، حيث أكد المحافظ انه سيتابع تنفيذ جميع التعليمات التي أصدرها للتأكد التام من توفير مصدر الرزق له.

