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اقتصاد

غدا .. بدء مؤتمر الصيانة والتشغيل بالدول العربية برعاية مدبولى

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:42 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
تنطلق غدا الأحد، فعاليات مؤتمر التشغيل والصيانة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالدول العربية برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويشارك بالمؤتمر عدد من مسئولى قطاع المرافق بوزارة الإسكان المصرية على رأسهم المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارى القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من رؤساء الشركات التابعة، وعدد من مسئولى قطاع المرافق بالدول العربية.

كما تقدم دولة السعودية عرض لتجربة تحلية مياه البحر التى تعتمد عليها المملكة بصورة كبيرة، وتعد أكبر منتج لمياه التحلية فى العالم بمعدل 10 ملايين متر مكعب من المياه يوميا.

وتستهدف مصر نقل الخبرة السعودية بمجال التحلية نظرا لتوجه الدولة نحو تنفيذ عدة محطات مياه شرب تعتمد على التحلية ببعض المناطق الساحلية ومدن الجيل الرابع، وعلى رأسها الجلالة وشرق بورسعيد والعلمين الجديدة.
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